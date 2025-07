Roberto Ciufoli e il tumore al rene: “Ecco come l’ho scoperto”

Roberto Ciufoli ha avuto un tumore al rene. L’attore e conduttore televisivo lo ha rivelato in un’intervista a ‘Benessere Magazine’ nella quale ha spiegato come ha scoperto di essere malato. L’artista, 65 anni, ha subito un intervento chirurgico ed è già tornato al lavoro: conduce infatti su Rai 2, con Pino Insegno il programma ‘Facci ridere’. “Sono in fase di recupero, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”.

I sintomi della malattia

Roberto Ciufoli racconta nell’intervista di aver sottovalutato alcuni “segnali” del suo corpo: “Ho aspettato mesi prima di farmi controllare”. Poi però ha fatto una visita dall’urologo e, pochi mesi fa, è arrivata la diagnosi di tumore al rene. “Proprio io che ho dato voce a molte campagne di prevenzione – il mea culpa dell’attore – dovevo capire che qualcosa non funzionava”. Ciufoli, tra i protagonisti della scorsa stagione di ‘Tale e Quale Show‘, spiega di aver trascurato alcuni campanelli d’allarme: un dolore che persisteva e sangue nelle urine. A marzo la scoperta di un calcolo renale ma la “situazione era molto più grave”, racconta ancora a Benessere Magazine.

L’operazione

L’attore ha scoperto di avere un carcinoma ma che era circoscritto: coi medici ha deciso di sottoporsi a un intervento drastico per rimuovere rene, uretere e linfonodi. Per fortuna non ci sono state metastasi ma “la sorveglianza è sempre alta”, precisa Ciufoli, che è stato curato in due ospedali romani. “Ammetto di aver sottovalutato il decorso della malattia. Il mio intervento è stato importante, fisicamente il recupero deve essere lento, forzando i tempi si rischia di peggiorare la situazione”, ha continuato.

Il programma ‘Facci ridere’

A partire dal 29 giugno 2025 Roberto Ciufoli conduce assieme a Pino Insegno su Rai 2 “Facci Ridere”, in onda ogni domenica in prima serata alle 21.20. Lo show comico porta sul palco l’Italia e rende protagonisti tutti coloro che sanno far ridere. In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese – Nord, Centro e Sud Italia – daranno voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicità popolare italiana. Ogni concorrente, per far guadagnare punti alla propria squadra, cercherà di far ridere il più possibile “tre musoni”, una giuria speciale composta da volti noti del mondo dello spettacolo. Via libera a barzellette, racconti di aneddoti personali, parodie, imitazioni, monologhi, strumenti improbabili, balletti ridicoli, sfoggio di capacità personali e anche risate contagiose, con travestimenti comici ed effetti sorpresa. Alla fine della serata, la squadra che avrà accumulato più punti sarà eletta vincitrice della puntata. Quale, tra le zone in gara, si aggiudicherà il titolo della più divertente d’Italia? “Facci Ridere” è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. Scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Simonpietro Giudice, Francesco Megalizzi, Luca Pellegrino. La regia è di Maurizio Pagnussat.