Le loro emozioni ai microfoni di LaPresse

Roberto Ciufoli, Giulia Penna e Carmen Di Pietro sono solo alcuni degli 11 concorrenti che parteciperanno a ‘Tale e quale show‘, programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda su Rai1 dal 20 settembre. “Per me è una gioia, è un programma che ho sempre voluto fare. E’ una sfida, sono felicissimo”, ha detto Ciufoli, attore e comico, che nella prima puntata dovrà interpretare Angelo Branduardi. “I capelli? Per fortuna abbiamo un reparto trucco straordinario”, ha scherzato l’ex membro della Premiata Ditta. “Sono emozionatissima e un po’ agitata. A me piacciono le cantanti pop, la mia preferita è Whitney Houston, sono cresciuta con lei”, ha affermato Penna ai microfoni di LaPresse. Pronta e carica anche Di Pietro: “Ho un’emozione incredibile. Mi sto allenando”.

