L'attrice americana Premio Oscar nella più longeva serie della TV italiana

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction annuncia l’ingresso dell’attrice americana Whoopi Goldberg nel cast di ‘Un Posto al Sole’. “Una grandissima sorpresa delle ultime ore per la più longeva serie della televisione italiana che viene trasmessa anche in America e per i trenta anni abbiamo un regalo fantastico”. La rivelazione durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli.

