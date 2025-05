Ieri la finale tra Daniele Doria, Trigno, Alessia Pecchia, Francesco Fasano e Antonia Nocca

Daniele Doria ha vinto Amici 2025. Il ballerino, nell’ultimo atto del talent show di Maria de Filippi, ha superato Trigno, medaglia d’argento e vincitore della categoria canto. Prima di lui è riuscito a battere la concorrenza di altri tre finalisti: i ballerini Alessia Pecchia e Francesco Fasano e la cantante Antonia Nocca.

“Per me è tutto inaspettato, nulla era scontato, davvero ringrazio ogni singola persona qua dentro”, ha detto l’artista di Alessandra Celentano dopo il trionfo.

A sollevare la coppa di #Amici24 è Daniele! 🏆 pic.twitter.com/TiIYWAQQnY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 18, 2025

Gli altri premi

Quanto agli altri riconoscimenti assegnati durante la puntata, Antonia ha portato a casa il premio della critica e il premio speciale “Unicità” mentre Trigno ha ricevuto il premio delle radio.

Il montepremi del vincitore di Amici

Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno il vincitore del programma (Daniele Doria) ha guadagnato un montepremi pari a 150mila euro in gettoni d’oro mentre chi ha trionfato nella singola categoria (Trigno nel canto) si è aggiudicato una somma di 50mila euro.

Chi è Daniele Doria

Daniele Doria ha 18 anni ed è un ballerino di modern. Nato ad Aversa, in provincia di Caserta, all’età di 13 anni si è trasferito a Roma per studiare danza in accademia. “Mio nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la mia strada”, si legge sul sito del talent. “Volevo ringraziare tutti. Per me è tutto inaspettato, nulla era scontato, ringrazio ogni singola persona che lavora qua dentro. Ringrazio la maestra (Celentano ndr) perché è anche grazie a lei se io adesso sono qui con il trofeo. Volevo dedicare la vittoria alla mia famiglia e dire a mio fratello che ce l’abbiamo fatta”, ha detto Daniele al termine della finale.

I vincitori di tutte le edizioni

Dennis Fantina

Giulia Ottonello

Leon Cino

Antonino Spadaccino

Ivan D’Andrea

Federico Angelucci

Marco Carta

Alessandra Amoroso

Emma Marrone

Virginio e Denny Lodi

Giuseppe Giofrè e Gerardo Pulli

Moreno Donadoni

Deborah Iurato

The Kolors

Sergio Sylvestre

Andreas Müller

Irama

Alberto Urso

Gaia

Giulia Stabile

Luigi Strangis

Mattia Zenzola

Sarah Toscano

Daniele Doria

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata