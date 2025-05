Con 24 edizioni all'attivo, quello di Maria de Filippi è il talent show più longevo della storia della tv italiana

Amici è un programma ideato e condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Con 24 edizioni all’attivo, è il talent show di musica e danza più longevo della storia della tv italiana. È andato in onda per la prima volta nel 2001 e quell’anno il vincitore fu Dennis Fantina, cantautore triestino. Si sono poi susseguiti molti altri attori, ballerini e cantanti: alcuni di loro, come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, hanno raggiunto fama e successo. L’ultimo a trionfare è stato Daniele Doria, ballerino di 18 anni.

Ecco i vincitori di tutte le edizioni di Amici

Dennis Fantina

Giulia Ottonello

Leon Cino

Antonino Spadaccino

Ivan D’Andrea

Federico Angelucci

Marco Carta

Alessandra Amoroso

Emma Marrone

Virginio e Denny Lodi

Giuseppe Giofrè e Gerardo Pulli

Moreno Donadoni

Deborah Iurato

The Kolors

Sergio Sylvestre

Andreas Müller

Irama

Alberto Urso

Gaia

Giulia Stabile

Luigi Strangis

Mattia Zenzola

Sarah Toscano

Daniele Doria

