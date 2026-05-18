Modena, la mail di El Koudri: “Bastardi cristiani”

“Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”. Poi, pochi minuti dopo: “Voglio lavorare”. Fino al messaggio dal testo più forte: “Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio”. Sono alcuni dei quattro messaggi inviati nell’aprile 2021 da Salim El Koudri, 31 anni, all’Università di Modena e Reggio Emilia per chiedere condizioni di lavoro migliori. L’uomo sabato ha investito a forte velocità diversi pedoni nel centro di Modena, ferendone gravemente quattro.

Le email sono ora al vaglio della Polizia. Gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Modena, stanno ricostruendo il profilo dell’uomo e il contesto personale e lavorativo che avrebbe preceduto il gesto. Sono al lavoro anche i tecnici della polizia postale che dovranno ispezionare il contenuto del pc e del dispositivi smartphone del 31enne.

UniMORE: “Non commentiamo email, pronti a collaborare a indagini”

“Con riferimento alla tragedia che ha colpito la città di Modena nelle scorse ore, nel pieno rispetto delle indagini in corso”, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia “ritiene doveroso non commentare elementi o ricostruzioni che sono oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria e degli organi investigativi. L’Ateneo riconferma la propria totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti per tutti gli approfondimenti necessari, e non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Così UniMORE in una nota in merito alla notizia che Salim El Koudri avrebbe inviato nel 2021 una serie di mail all’Università di Modena. Il 31enne, che sabato con l’auto è piombato sulla folla a Modena, si era laureato in quell’Ateneo in Economia aziendale.

Salvini: “Giornali e tv censureranno insulti a cristiani? Avanti pdl Lega”

“Italianissimo, laureato e perfettamente integrato, non vi pare? Chissà se qualcuno tenterà ancora di minimizzare l’attentato di Modena. Vediamo se tivù e stampa di sinistra censureranno anche queste parole d’amore…Avanti con la proposta di legge della Lega per revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commenta sui social le offese che Salim el Koudri avrebbe riservato ai cristiani.