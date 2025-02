Ospite a Rai Radio2 Carlo Conti a poche ore dall’inizio della prima serata del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è intervenuto ai microfoni di Luca Barbarossa a Social Club in collegamento con Ema Stokholma dall’OVS Studio e ha cantato in diretta sulle note del suo singolo del 1985 “Through The Night“.

