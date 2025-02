Carlo Conti davanti ai giornalisti a poche ore dal via del 75esimo Festival di Sanremo

Carlo Conti in conferenza stampa a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2025. Sul palco dell’Ariston il direttore artistico sarà affiancato stasera da Antonella Clerici e Gerry Scotti e l’ospite sarà Jovanotti. Al fianco di Conte davanti ai giornalisti c’è anche Alessandro Cattelan, conduttore del Dopo Festival.

Conti si commuove parlando della madre

Momento di commozione per Carlo Conti durante la conferenza stampa. Rispondendo a una domanda sul ruolo dei genitori, Conti ha detto: “Personalmente sono stato tirato su dalla mia mamma, perché mio padre è morto quando avevo 18 mesi. Una donna fortissima”, ha aggiunto Conti che non è riuscito a trattenere le lacrime. “Mi ha insegnato due cose: il rispetto e l’onestà. Non è mai mancata una sera la tavola apparecchiata anche solo per noi due”, ha aggiunto con la voce rotta dal pianto.

Conti conferma Carolina Kostner tra ospiti seconda serata

Carolina Kostner sarà tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo. “Per Milano-Cortina ci sarà Carolina Kostner”, ha detto Conti. Tra gli altri ospiti della seconda serata, oltre a Damiano David, anche il cast di ‘Follemente’, della fiction Rai ‘Bel Canto’ e Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi della fiction su Peppino Di Capri.

Cattelan: “Mio Dopo Festival dissacrerà liturgia kermesse”

“Siamo pronti. La speranza è regalare un momento di decompressione dopo la serata, di cazzeggio e di scherzo. C’è una bella squadra. Abbiamo fatto un po’ di prove. C’è quello che serve per fare qualcosa di divertente. La mia intenzione è fare un Dopo Festival che ricordi come clima quelli di Elio, di Fiorello, di Nicola Savino con i Gialappi, quel modo di dissacrare la liturgia che è rimasta nella memoria di tanti”. Lo ha detto il conduttore del Dopo Festival, Alessandro Cattelan, nel corso della conferenza stampa che precede l’avvio della kermesse al teatro Ariston.

Conti: “Dobbiamo essere tuti fortemente antifascisti”

“Tutti dobbiamo essere fortemente antifascisti“. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa che precede l’avvio della kermesse al teatro Ariston. Quindi il conduttore ha scherzato dicendo che bisogna avere la “libertà di scherzare sul colore della mia pelle“.

La scaletta della prima serata

Conti ha comunicato anche la scaletta della prima serata: qui l’ordine con cui si esibiranno i cantanti.

Ciannamea: “Festival sempre più immersivo con canali social ufficiali”

“Ieri siamo partiti con l’Eni Carpet che suggella ancora di più le ottime performance e i risultati del Prima Festival. Una buona attesa per il Festival che partirà questa sera. Un festival corale, immersivo, e questo racconto avverrà anche sui social, con gli account ufficiali del Festival, tutti targati ‘Sanremo 2025′”. Lo ha detto il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, nel corso della conferenza stampa che precede l’avvio della kermesse al teatro Ariston. “Sul tema dell’accessibilità, molto importante per noi di Rai servizio pubblico – ha proseguito -, ci sarà la sottotitolazione, la traduzione integrale in lingua dei segni per tutte le 5 serate”, “avremo due produzioni giornaliere su Rai Play e Rai Play Sound realizzate grazie a Rai pubblica utilità. Una dedicata al gossip e una dedicata alle curiosità del giorno dopo, tutta radiofonica”. Quindi Ciannamea ha ringraziato “per il grandissimo lavoro che tutte direzioni Rai stanno facendo. È fondamentale il lavoro del Day Time con i suo programmi, il lavoro delle testate, in primis il Tg1, che ci accompagna in questa cavalcata fino a sabato prossimo. Il Tg2, il Tg3, Rainews, Tgr. È un enorme lavoro corale che solo Rai può garantire”.

Cattelan: “Fedez diserta Dopofestival? Non è un tribunale”

Il Dopofestival “non sarà un tribunale. Sarà un posto dove divertirsi, scherzare. Capisco che per quello che è successo recentemente ci si vada a infilare in quell’argomento lì. Selvaggia è però una persona intelligente e parla di tante cose, anche di questa”, ha detto Cattelan, nel corso della conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede dell’ipotesi che Fedez possa disertare l’invito al Dopofestival per evitare un incontro con Selvaggia Lucarelli. “Quando sono stato chiamato a partecipare non avevo contezza dei cantanti che ci sarebbero stati – ha detto Cattelan -. Le polemiche poi hanno sempre fatto parte di questo spettacolo. Nel gossip si tende sempre a dare la colpa a chi lo fa, ma bisogna rendersi conto che se c’è chi vende è perchè c’è chi compra”. Quindi ha concluso: “Noi siamo programmati per intrattenere”.

Conti: “Giovedì sera Bennato al Festival con ‘Sono solo canzonette’ “

Edoardo Bennato “ci sarà giovedì sera. E indovinate un po’, ironia toscana, cosa farò cantare a Bennato? ‘Sono solo canzonette‘, così ci riporta con i piedi per terra”, ha annunciato Carlo Conti.

Ciannamea: “Presenza Urso per francobollo, nessun ruolo su palco”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “dovrebbe essere all’Ariston per suggellare la presentazione del francobollo per i 75 anni del Festival. Sarà presente in sala ma non avrà nessun ruolo sul palco, siederà in platea”, ha dichiarato Ciannamea. “Se ci saranno altri politici? Che io sappia sarà l’unico, almeno di quelli collegati a un ruolo istituzionale”, ha aggiunto.

Conti: “Jovanotti farà medley pazzesco iniziando da fuori teatro”

“Jovanotti ha preparato un medley pazzesco che inizierà fuori dal tetro con batteristi e percussionisti ovunque. Inizierà da fuori dall’Ariston e continuerà sul palco. Faremo una chiacchierata e poi canterà una canzone dall’ultimo suo album ‘Il corpo umano’. Poi con Antonella e Gerry chiederemo spudoratamente dei biglietti omaggio per il suo spettacolo ‘Palajova’”, ha annunciato Conti in conferenza stampa.

