In attesa di vederli in prima serata su Rai2 dal 28 gennaio con il ritorno di ‘Stasera Tutto è Possibile‘, Stefano De Martino insieme con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina dal backstage del programma danno il loro personale appuntamento al pubblico, in un clima di grande affiatamento e leggerezza, ingredienti del successo di questi anni. ‘Stasera Tutto è Possibile’, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la conduzione di Stefano De Martino, è un comedy show dove cast e ospiti sono pronti a mettersi in gioco nelle varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate.

