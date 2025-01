I concorrenti reintegrati ora nel tugurio. Non ci sono state nomination, ma i social non apprezzano. Le news dalla casa

Helena Prestes rientra nella casa del Grande Fratello e sui social si scatena ancora un acceso dibattito. La puntata di ieri lunedì 20 gennaio su Canale5 ha regalato un clamoroso colpo di scena: oltre a Helena rientrano in gioco anche Eva Grimaldi e altri quattro concorrenti eliminati in precedenza: si tratta di Jessica, Federica, Michael e Iago. Tutti andranno al televoto e solo quattro di loro potranno rientrare in gioco. Questa settimana, di conseguenza, non ci sono state nomination. La sorpresa però non è piaciuta a molti telespettatori, in particolare per il ritorno al Grande Fratello di Helena. In tanti ricordano che la modella brasiliana era stata “eliminata mediante regolare televoto” e c’è chi chiede l’intervento del Codacons per il “cambiamento del regolamento in corso attuato dal programma”.

Vi avevamo promesso un colpo di scena e così è stato 🔥 A decidere chi rientrerà in Casa sarete voi: votate il vostro preferito sul sito di Grande Fratello e Mediaset Infinity! #GrandeFratello pic.twitter.com/gi8vYaoLaV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2025

Primo giorno nel tugurio per i 6 al televoto

Intanto oggi in tugurio gli ex concorrenti al televoto hanno iniziato la giornata all’insegna dell’energia e del buonumore. A ritmo di musica, Helena, Federica e Michael hanno animato il cortiletto improvvisando balli e vari sketch, esternando così il loro entusiasmo e la loro gratitudine.

Tra un ballo e l’altro, a mancare non sono di certo state le chiacchiere. I sei inquilini hanno ipotizzato cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Iago pensa che a rientrare in gioco saranno sicuramente Helena e Jessica e ipotizza che, nel caso in cui i suoi pronostici dovessero avverarsi, la cantante riuscirà a chiarirsi con Luca: “Secondo me, tu risolverai anche con Luca”, esclama.

Jessica non è d’accordo con quanto detto dall’attore. Ammette di esserci rimasta molto male per quanto accaduto tra di loro in passato e, proprio per questo, dice di voler ristabilire con lui solo un semplice rapporto basato sul rispetto: “Non mi fido proprio”, confessa.

