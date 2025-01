La serata ha regalato momenti di grande intensità emotiva, tra i più toccanti l’incontro tra Pamela e sua madre

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 ha tenuto incollati al televisore milioni di spettatori, raggiungendo uno share del 17,32%. Una serata ricca di colpi di scena, durante la quale sei concorrenti eliminati in precedenza – Jessica, Federica, Eva, Michael, Helena e Iago – sono rientrati in gioco. Tuttavia, solo quattro di loro si salveranno definitivamente, in base al televoto che decreterà chi potrà uscire dal ‘tugurio’ e tornare ufficialmente nell’appartamento.

Nessuna nomination durante la puntata

Gli altri inquilini della Casa, invece, possono tirare un sospiro di sollievo: questa settimana non ci sono state nomination.

“Questa sera il Grande Fratello ha affidato al pubblico una decisione importante, che potrebbe avere sviluppi interessanti nella vita della Casa e sorprendere i nostri concorrenti,” ha dichiarato il conduttore Alfonso Signorini, aprendo la ventiquattresima puntata del reality. “Come sempre, è il pubblico a decidere e questa sera non sarà certo facile scegliere.”

Momenti di grande intensità emotiva

Oltre ai rientri, la serata ha regalato momenti di grande intensità emotiva. Tra i più toccanti, l’incontro tra Pamela e sua madre, Cinzia, durante il quale è emerso il dramma della scomparsa di Manuel, fratello minore dell’ex showgirl di ‘Non è la Rai’. La famiglia non ha più notizie dell’uomo da due anni. “Non risponde ai messaggi, creando un dolore che cancella tutte le gioie,” hanno raccontato le due donne, visibilmente provate.

La puntata ha visto anche la risoluzione di alcuni conflitti: Stefania ha chiarito con Eva l’accusa di non averla salvata durante una precedente eliminazione, mentre una lite furibonda tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha acceso gli animi. Lorenzo, sopraffatto dalla rabbia, si è rifugiato in bagno, sfogandosi sugli arredi con pugni che hanno scatenato critiche infuocate sui social nei confronti della coppia.

