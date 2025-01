La modella brasiliana fuori dopo il ballottaggio con Shaila. Il popolo del web chiede 'giustizia'. Le nuove nomination

L’eliminazione di Helena Prestes al Grande Fratello ha innescato una vera e propria sommossa popolare sui social. Nella puntata di lunedì 13 gennaio la concorrente è risultata la più votata al televoto che vedeva coinvolti anche Shaila, Luca, Tommaso e Ilaria. La modella brasiliana, amatissima dal pubblico, è rimasta in ballottaggio con Shaila Gatta. Il conduttore Alfonso Signorini ha quindi aperto la busta e ha decretato l’eliminazione di Helena che, una volta salutati tutti gli amici, con grande dispiacere ha varcato la porta rossa e abbandonato la casa. Secondo i dati forniti da Mediaset, Helena ha ottenuto il 50,96% dei voti contro il 43,12% di Shaila.

La reazione sui social

Sui social, però, la sua eliminazione non è stata presa bene. Su X sono stati creati una serie di hashtag ad hoc: c’è chi chiede ‘giustizia per Elena’ e chi lancia il ‘ripescaggio per Elena’ invitando addirittura gli sponsor della trasmissione a prenderne le distanze. La concorrente eliminata ha ringraziato tutti dopo la sua eliminazione, senza alimentare polemiche: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. Mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella”, ha detto Helena.

Le nuove nomination

Dopo l’eliminazione di Helena, che ha sconvolto l’intera casa, è poi arrivato il momento di nuove nomination. La casa rende immuni Pamela e Javier, mentre Cesara e Beatrice salvano Luca e Zeudi. La prima tutela l’uomo perché non comprende l’accanimento di Jessica nei suoi confronti, e la seconda, invece, dà il proprio voto alla miss, sia perché ha perso un punto di riferimento, sia per darle l’opportunità di raccontarsi. Finiscono ufficialmente al televoto Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime.

