'The Substance' e 'Scissione' in vetta alla classifica secondo i dati JustWatch

‘The Substance’ e ‘Scissione’, rispettivamente sono il film e la serie tv in streaming più viste nel mese di marzo 2025 secondo i dati pubblicati da JustWatch.

La classifica dei film è la seguente

1. ‘The Substance’ (Paramount+) 2. ‘The Electric State’ (Netflix) 3. ‘I ragazzi della Nickel’ (Prime Video) 4.‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ (Netflix) 5) ‘Misteri dal profondo’ (Apple Tv). ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino in onda su Netflix, leader nel mese di febbraio, occupa il sesto posto.

La classifica delle Serie Tv

Per quanto riguarda le serie tv in streaming ‘Scissione’ su Apple Tv conquista la vetta (a febbraio era seconda), seguito dalla discussissima ‘Adolescence’ in onda su Netflix e ‘The White Lotus’ su Sky e Now. Quarto posto per ‘Zero Day’ di Netflix e quinto ‘Paradise’ di Disney+. Al decimo posto ‘Il Gattopardo’ di Netflix.

