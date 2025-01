Su La7 'Otto e mezzo' 1.754.000 telespettatori, share 8.1% e 'DiMartedì' 1.456.000 spettatori e l’8.9%.

Nella serata tv di ieri, martedì 14 gennaio 2024, in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 5.107.000 spettatori (24.4%), ‘Affari Tuoi’ 6.178.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.888.000 spettatori pari al 13.3%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.754.000 telespettatori, share 8.1%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.231.000 e 5.8%, ‘Un posto al sole’ 1.593.000, 7.3%. Su Rete4 ‘4 di sera’ 1.019.000 telespettatori, share 4.8% e 898.000, 4.1%.

In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction ‘Blackout 2 – Le Verità Nascoste’ 2.916.000 spettatori pari al 17.8% di share (primo episodio 3.219.000 – 17.1%, secondo 2.605.000 – 18.9%). Su Canale5 il secondo appuntamento con ‘Amore e Vendetta – Zorro’ 1.513.000 spettatori con share del 10.4%. Su Italia1 ‘Mechanic: Resurrection’ 1.561.000 spettatori (8.6%). Su La7 ‘DiMartedì’ 1.456.000 spettatori e l’8.9%. Su Rai2 ‘Ma… Diamoci del Tour! in Europa’ 920.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ 815.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 il film ‘Tutto in un giorno’ 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 ‘Una Principessa a Natale’ 560.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ in replica 325.000 spettatori (2.3%).

Nel Preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.634.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 3.488.000 spettatori (20.5%).

Nel daytime su Canale5 ‘Beautiful’ 2.503.000 spettatori pari al 19.5%, ‘Endless Love’ 2.530.000 spettatori pari al 20.4%. ‘Uomini e Donne’ 2.557.000 spettatori con il 23.7%. Su Rai1 La Vita in Diretta 2.393.000 spettatori con il 20.2%. Su Rai2 Ore 14 993.000 spettatori con il 8.3%. BellaMa’ 656.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 702.000 (7.6%) nella seconda. Su Rai3 Geo 1.439.000 (12.2%).

