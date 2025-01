Nuovo record di media spettatori per l'ex ballerino. Suo anche il miglior share (30.95%)

Stefano De Martino nuova star dell’access prime time negli ascolti tv di Rai1. E non solo. Il conduttore ha praticamente battuto tutti i record di Amadeus di ‘Affari Tuoi’. L’ex conduttore Rai vanta come performance migliore dei suoi ascolti un 30.8% di share e 6.5 milioni di media spettatori. De Martino continua a crescere negli ascolti: domenica scorsa Affari Tuoi ha registrato una media di 6.382.000 spettatori ma con il sorpasso record di share (30.95%). Ieri sera c’è stato il sorpasso anche come presenze davanti alla tv: 6.614.000 spettatori (share 30.2%) è stata la media registrata.

