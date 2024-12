Ricci: "Su più di 400 querele che abbiamo ricevuto non abbiamo avuto mai alcuna condanna"

Antonio Ricci ha ricevuto il premio ‘Amico del consumatore 2024’, prestigioso riconoscimento conferito annualmente dal Codacons. Per “l’instancabile dedizione alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei cittadini”, ha ricordato il fondatore e presidente dell’associazione Carlo Rienzi, che ha premiato il papà di Striscia la notizia presso la Sala Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma. Rienzi ha accolto Ricci chiedendogli se si sia mai sbagliato con qualcuno o qualcosa: “Noi diamo la possibilità a tutti di poter rispondere – spiega Ricci – e non partiamo mai con un pregiudizio su una persona o su qualcosa. Usiamo il punto di domanda e non quello esclamativo, che è rigido come un manganello. Noi andiamo a chiedere e, se qualcosa non torna, tutti hanno la possibilità di avere il diritto di replica. Questo spiega perché su più di 400 querele che abbiamo ricevuto, ormai non le sto più contando, non abbiamo avuto mai alcuna condanna. È per questo che non mi ritengo cattivo, seppur dire che non sono cattivo mi butti giù l’immagine: dentro di me, mi ritengo buonissimo, santo, aspirante profeta”.

“Seguire le cause in cui sono coinvolto è un lavoro – continua il papà di Striscia – ormai sto girando tutti i tribunali italiani e potrei fare una Guida Michelin di questi posti che frequento. Frequentando i tribunali di tutta Italia, ti rendi conto dello stato della giustizia, ma soprattutto dell’impossibilità di poter amministrare la giustizia in edifici fatiscenti”.

Questa la motivazione completa diffusa dal Codacons: “Con il suo stile unico, caratterizzato da satira pungente e informazione rigorosa, ha rappresentato un faro di trasparenza e una voce coraggiosa, affrontando con intelligenza e ironia questioni complesse e di grande rilevanza sociale. La sua attenzione verso temi di interesse pubblico, come la recente battaglia sul televoto del Festival di Sanremo 2024, testimonia un’instancabile dedizione alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei cittadini. La sua professionalità e il suo spirito critico sono un esempio di integrità al servizio della collettività”.

