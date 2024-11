Claudio Amendola presenta la seconda stagione della serie tv ‘Il Patriarca’, di cui è protagonista e regista, che andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 15 novembre. Nella fiction, l’attore romano torna a vestire i panni del narcotrafficante Nemo Bandera, sotto la copertura di un imprenditore dell’azienda ittica Deep Sea che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante. “Il pubblico si deve aspettare che si risolvano le questioni che abbiamo lasciato aperte, si deve aspettare tanta passione, tanto sentimento e un susseguirsi di colpi di scena“, racconta Amendola. “Troviamo un Nemo più simile a quello che avevamo lasciato”, ha spiegato Amendola, “con più difficoltà legate alla malattia con un passato molto vendicativo che torna, un ritrovato rapporto con la figlia maggiore e un ritrovato senso dell’amore e questa è una linea che abbiamo raccontato molto bene secondo me”, continua l’attore romano: “I grandi personaggi con accezioni negative sono sempre ben riusciti; ci affezioniamo anche ai criminali quando vengono raccontati da personaggi amati e se hanno una parte umana, come Nemo”. E conclude: “La famiglia è un tema che affrontiamo in televisione da tantissimi anni nelle serie, con varie modalità: c’è la famiglia de ‘Il Patriarca’ e c’è la famiglia de ‘I Cesaroni’“.

