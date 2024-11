Camilla Mancini ha parlato a Tv2000 dove ha raccontato della sua malformazione al volto e ha presentato il suo romanzo "Sei una farfalla", uscito un mese fa

Un messaggio commovente, pieno dell’amore paterno e ricco di parole dolci quello che Roberto Mancini ha voluto dedicare alla figlia Camilla. L’ex ct della Nazionale ha infatti voluto fare una sorpresa alla terzo genita durante la trasmissione “L’Ora Solare“, condotta da Paola Saluzzi su Tv2000, dove la 27enne ha rilasciato una lunga intervista in cui ha presentato il suo primo romanzo “Sei una farfalla” ma soprattutto ha parlato di bullismo di cui è stata vittima.

Come lei stessa ha spiegato, Camilla ha raccontato che, per via di una “complicanza durante il parto”, è nata con una paresi facciale che le ha portato un’asimmetria al viso con il lato destro che è rimasto lesionato e dunque con un movimento ridotto rispetto al sinistro. “Crescendo, all’età di sette anni, ho iniziato ad essere vittima di bullismo a scuola, non so se per cattiveria o per estrema sincerità dei bambini”, ha spiegato la scrittrice che cercava “un senso di appartenenza”. “Cercavo la mia identità”, racconta ancora Camilla che poi aggiunge: “Oggi sentirmi dire ‘tu sei diversa’ per me è il più bel complimento che mi si possa fare perché vuol dire essere speciali e la diversità arricchisce”

Il messaggio del papà Roberto: “Sono orgoglioso di te”

Durante l’intervista c’è stato poi il momento in cui papà Roberto ha voluto dedicarle un pensiero. “Volevo dirti che sono felice di avere una figlia come te, della tua intelligenza e di come sei cresciuta. Di quello che stai diventando. Stai vivendo questo momento della tua vita con entusiasmo e determinazione, qualità che non ti è mai mancata”, ha detto il Mancio nella breve clip in cui è apparso con la voce evidentemente rotta dall’emozione. “Ogni giorno credo sia un’opportunità per scoprire aspetti nuovi di te stessa, e sappi che io sono qua per sostenerti sempre in ogni passo della tua vita. Complimenti per il libro che hai scritto, è molto bello, è interessante e sicuramente avrà un grande successo. Magari diventerai una grande scrittrice, chi lo sa…”. “Sono orgoglioso di te, veramente, ti voglio bene, ti mando un bacio. Ciao, Bobby”.

