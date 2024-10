Il tecnico esonerato dalla funzione di ct dell’Arabia Saudita dopo appena quattordici mesi

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Roberto Mancini, esonerato dalla funzione di commissario tecnico dell’Arabia Saudita dopo appena quattordici mesi.

“Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti”, commenta il ct intercettato a Roma dall’inviato di Striscia. Riguardo invece alla buonuscita milionaria, dichiara: «Sono tutte bugie». E quando Staffelli gli chiede se tornerebbe con piacere ad allenare la Nazionale italiana, Mancini risponde: “Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitte”.

Mancini è doppiamente attapirato, anche perché il nuovo volto dello spot della Regione Marche per Italia ed Europa è Gianmarco Tamberi. “Sono felicissimo. Tamberi è un grande atleta”, dichiara il ct. E, a proposito di pubblicità a cui Mancini ha prestato la faccia, il tg satirico si augura che non torni a essere il testimonial di Facile Ristrutturare, l’azienda di cui Striscia si è occupata a lungo, sanzionata lo scorso dicembre dall’Agcom per “pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nell’attività di ristrutturazione edilizia di immobili residenziali”.

