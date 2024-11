Chi l'ha visto? su Rai3 meglio di Rai1. Affari Tuoi 5,5 milioni di spettatori

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 6 novembre 2024:

LA CORRIDA – VOTO 7

Parte con gli ascolti giusti La Corrida con Amadeus sul Nove. E’ stata vista nella prima parte (21.40 -23.18) da 983.000 telespettatori, share 5,52%, e nel segmento Il vincitore (23.24 – 00.28) 670.000, 6,60% di share. Picco d’ascolto: 1.125.000 spettatori, picco share: 8,3%. Tanti dilettanti allo sbaraglio, molti dei quali alquanto suggestivi nel look evidenziato da Amadeus. Per i nostalgici, tuttavia, le facce di Corrado restano inimitabili.

CHI L’HA VISTO? – VOTO 7

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.519.000 telespettatori, share 7.35%, e nel programma 1.803.000, 11.26%. Il programma di Federica Sciarelli supera Rai1 ed è il più visto della Rai nella prima serata, secondo solo a Io Canto Generation di Canale 5 che ha registrato 2.084.000 telespettatori, share 14.71%.

L’EREDITA’ – VOTO 7

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 supera i 4 milioni di media spettatori. Il programma di Marco Liorni ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.961.000, 20,29%, e nel programma una media di 4.033.000, 23,15%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.708.000 telespettatori, share 19.96% e nel game un netto di 3.713.000, 22.40%.

ENRICO MENTANA – VOTO 7

Su La7 la Maratona Mentana (dalle 02:00 alle 09:33) ha registrato una media di 309.000 spettatori con il 10,63% di share. Ancora una volta è Enrico Mentana il più seguito nelle notti elettorali.

BRUNO VESPA – VOTO 7

In access su Rai 1 Cinque minuti registra una media ascolto di 4.757.000, 23.31%. In perfetta linea con la media del Tg1 delle 20 (4.790.000, 24.12%) che precede il programma di Bruno Vespa. In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 412.000 telespettatori, share 7.78%. Mentre la maratona elettorale della nottata precedente Tg1 -Porta a Porta Speciale Elezioni (02:00 – 06:31:00) ha registrato su Rai1: 182.000, 12.21% di share.

ORE 14 – VOTO 7

Al pomeriggio su Rai2 Ore 14 sfiora il milione di media spettatori raggiungendo il 9% (958.000 e 8.89%). Nonostante il fuoco amico di La volta buona di Rai1 che spesso manda in onda servizi sugli stessi argomenti di cronaca.

STUCKY – VOTO 6.5

Su Rai2 la serie Stucky ha ottenuto 1.369.000 telespettatori, share 7.13%. A dimostrazione che non è la prima serata di Rai2 in crisi bensì alcuni programmi che non funzionano. Mentre Stucky e Boss in incognito vanno alla grande.

I CLASSICI DI ITALIA 1 – VOTO 6.5

Su Italia1 buoni risultati per i film in onda nella serata di ieri. A dimostrazione che anche i classici vanno bene, non solo gli action. In prima serata il film Quo vado? di Checco Zalone ha registrato un netto di 1.549.000 telespettatori, share 8.57%. In seconda serata su Italia 1 il film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni ha registrato un netto di 528.000 spettatori e 6.26%.

MASSIMO RANIERI IN REPLICA – VOTO 5

Su Rai 1 Tutti i sogni ancora in volo, in replica, ha registrato 1.530.000 telespettatori, share 9,81%. E Rai1 nonostante il traino di Affari Tuoi (5.544.000, 26.44%) il programma condotto da Massimo Ranieri è precipitato nella curva degli ascolti, finendo sotto Chi l’ha visto? e per poco non è finito sotto anche Rai2.

