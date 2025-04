Si è chiusa ieri sera l'edizione peggiore di sempre. Tra gli scenari, possibile cambio in conduzione

Il Grande Fratello ha chiuso ieri sera, lunedì 31 marzo, l’edizione peggiore di sempre in termini di ascolti tv. Forse Piersilvio Berlusconi non aveva tutti i torti quando alcuni mesi fa bacchettò uno dei suoi programmi di punta a causa degli eccessi dei suoi concorrenti. L’auditel non mente mai e in 25 anni di messa in onda, la finale del Grande Fratello ha perso in media 13.329.000 spettatori e oltre 36 punti di share.

I numeri del Gf

La finale della prima edizione – datata 21 dicembre 2000 condotta da Daria Bignardi che sancì il successo di Cristina Plevani – registrò una media di 16.019.000 spettatori e il 60% di share. La finale di ieri sera è stata vista da 2.690.000 spettatori, 22% di share, seppure va detto che grazie al Total Audience il consumo online consente a questa edizione di registrare un +12,5% (da sommare agli ascolti televisivi tradizionali). La finale dell’anno scorso è andata leggermente meglio (3.039.000 spettatori, 23.9% di share). Mentre soltanto in un’altra occasione, nel 2023, la media ascolti della finale scese sotto i 3 milioni (2.871.000 spettatori) ma con share (24%) migliore di 2 punti rispetto a ieri.

In passato soltanto al Gf 5 si è scesi sotto i 10 milioni di media spettatori. Ma ciò che va sottolineato è il fatto che il reality dell’era Signorini non è più quello di successo che ha visto le conduzioni di Daria Bignardi e Barbara d’Urso in primis ma anche di Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Tra l’altro negli ultimi tempi c’è da registrare anche il monito di Pier Silvio Berlusconi che richiamò il reality show di Canale5 a non abusare con gli eccessi in espressioni e comportamenti. Fu dettata una nuova linea che cambiò il regolamento in corsa, portando alla conseguente squalifica degli ospiti della casa troppo indisciplinati.

Le critiche social e gli scenari futuri

Questa edizione è stata anche molto criticata sui social, soprattutto dopo l’uscita di Zeudi e non di Chiara. Parzialmente, il successo di Jessica Morlacchi ha evitato il tracollo totale. In molti hanno rimpianto un vincitore come Tommaso Zorzi (nel 2021), il più amato degli ultimi anni.

Per la prossima stagione esiste la possibilità che Signorini venga spostato dalla conduzione dopo sei edizioni. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Simona Ventura, che stando alle indiscrezioni dovrebbe tornare all’Isola dei Famosi come opinionista nella nuova edizione (condotta da Veronica Gentili) e la stessa Ilary Blasi, nella finale di ieri in studio con Signorini per lanciare il suo nuovo programma The Couple.

Da escludere Barbara d’Urso che non è andata via da Mediaset in maniera affettuosa. Al momento sembrano improbabili Amadeus e Stefano De Martino.

