Elena Sofia Ricci e Raoul Bova i più amati di Rai1

Su Canale5 bene 'Uomini e Donne' al pomeriggio e 'La Ruota della fortuna' nel preserale. Altro flop per 'Se mi lasci non vale' di Barbareschi

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, lunedì 28 ottobre:

ELENA SOFIA RICCI (TERESA BATTAGLIA) – VOTO 7,5

Elena Sofia Ricci si conferma la più amata dal pubblico di Rai1 1 e con la serie Ninfa dormiente I casi di Teresa Battaglia vince la prima serata tv ottenendo una media ascolto di 3.229.000 telespettatori, share 21%.

STEFANO DE MARTINO (AFFARI TUOI) – VOTO 7

Affari Tuoi, il game show della fascia access di Rai1 scende di 200 mila spettatori rispetto alla serata precedente ma tiene un ascolto sempre elevato, il migliore durante la messa in onda: 5.536.000 spettatori di media pari al 27,3% di share per Stefano De Martino.

GIOVANNI FLORIS E DIMARTEDì – VOTO 7

Su La7 diMartedì condotto da Giovanni Floris si conferma come il talk più visto della settimana: ieri ha ottenuto una media di 1.350.000 telespettatori (share 9,05%) e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 451.000, 8,40%.

LA RUOTA DELLA FORTUNA – VOTO 7

Nel preserale su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato una media ascolti di 3.602.000 spettatori, pari al 22,22%. Ormai il testa a testa con Reazione a catena è un dato di fatto. Il programma condotto da Pino Insegno ha ottenuto 3.626.000 spettatori e il 21,36% di share.

UOMINI E DONNE – VOTO 7

Uomini e donne con una media di 2.196.000 spettatori e il 24,7% di share fa meglio di Amici di Maria De Filippi (1.461.000 spettatori e share 19,8%) che lo segue nella programmazione pomeridiana di Canale5.

X FACTOR IN CHIARO SU TV8 – VOTO 6.5

In prima serata su Tv8 X Factor ha registrato una media di 152.000 telespettatori, share 4,50%. Un risultato che premia la scelta di vedere il talent anche su Tv8 in chiaro e non solo per gli abbonati di Sky.

FAMIGLIE D’ITALIA – VOTO 5

Nel preserale su La7 nonostante gli sforzi e la simpatia di Flavio Insinna il game show Famiglie d’Italia non decolla: ieri è stato visto da una media di 281.000 spettatori pari all’1,83% di share. Ci vorrà del tempo prima di salire negli ascolti.

A CASA DI MARIA LATELLA – VOTO 4.5

Probabilmente sarà la collocazione nel palinsesto o le scelte in prima serata che fanno da traino, sta di fatto che il primo ciclo di puntate di A casa di Maria Latella non ha decollato negli ascolti, nonostante i temi sempre interessanti che hanno raccolto consensi e visualizzazioni sui social. Ieri 160.000 di media spettatori e 1,24% di share. In verità va detto che la scelta del traino della prima serata di Rai3 non ha funzionato: il doc Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo ha ottenuto una media di 399.000 telespettatori, share 2,25%. A riprova che film e doc su Rai3 fanno il 2% in prima serata e per chi subentra è impossibile risalire la china. Una settimana fa il programma di Maria Latella, quando come traino ha avuto ‘Le ragazze’ di Francesca Fialdini , ha praticamente raddoppiato gli ascolti (325.000 e 2.54%), restando in linea con la media di Rai3 in seconda serata.

BINARIO 2 – VOTO 4.5

Nonostante gli sforzi e la buona volontà dei conduttori non decolla affatto Binario 2 il nuovo programma del mattino di Rai2. Anche ieri ascolti bassi: 110.000 di media spettatori e 2,21% di share. Il tempo di Fiorello resta ancora lontano. Ma è vietato fare paragoni.

SE MI LASCI NON VALE – VOTO 4

Su Rai2 a Se mi lasci non vale, il programma di Luca Barbareschi sulle coppie in difficoltà non è stato sufficiente cambiare la serata della messa in onda (dal lunedì della prima puntata al martedì di ieri sera) ha ottenuto un netto di 293.000 telespettatori, share 1,96%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata