La cantante e influencer vanta milioni di follower sui social. "Tale e Quale Show è un'accademia che ti insegna lezioni di canto, recitazione e ballo"

La sua leggerezza così divertente è anche contagiosa: ha studiato per avere questa dote oppure le esce naturale?

“Sono molto autoironica, ho sempre imparato a sdrammatizzare, la mia arma più grande è sempre stata il sorriso, il divertimento sui social documentando la mia vita di tutti i giorni e poi sul palco di Tale e Quale Show dove c’è tanto divertimento ma c’è pure tanta strizza che io provo perché canto dal vivo e andiamo in diretta. La cosa che mi piace di più fare è appunto cantare, stare sul palco è una cosa che amo e quindi sono felice”.

Ha studiato canto?

“Sì ho studiato tanto sin da piccolina e praticamente ho iniziato con il coro della scuola e lì il mio maestro di musica mi ha detto ‘dovresti studiare canto perché hai una bella voce’ e io ho preso alla lettera il consiglio di studiare canto in diverse scuole di Roma ed è diventata la mia più grande passione ovviamente e ho pubblicato anche alcuni singoli. C’è stato un momento in cui sono stata pure un’artista di strada. In quel periodo, che poi era lo stesso in cui c’erano anche i Maneskin , mi esibivo

in via del Corso, se non sbaglio era il 2016. Poi è arrivato il web e tante persone che mi hanno scoperto in quegli anni mi hanno continuato a seguire sui social. E questo per me è stata una grande soddisfazione. H

sempre pubblicato le cover delle mie canzoni su Facebook, poi un giorno ho deciso di caricare canzoni ironiche, brani conosciuti di cui riscrivevo i testi in dialetto romano, come per scherzare, e il primo video ironico su Facebook fece 5 milioni di visualizzazioni”.