Venerdì riparte il programma su Rai1 con Carlo Conti in conduzione e Malgioglio, Panariello e Marcuzzi in giuria

Venerdì 20 settembre riparte su Rai1 ‘Tale e Quale Show’, quattordicesima edizione, con Carlo Conti al timone. In giuria non ci sarà più Loretta Goggi che si prenderà una pausa, al suo posto la new entry Alessia Marcuzzi. Confermate invece le presenze di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giurato sarà diverso di puntata in puntata. Nella prima toccherà a Stefano De Martino.

Questi gli 11 protagonisti che si sfideranno di puntata in puntata: Justine Mattera showgirl e attrice, Amelia Villano speaker radiofonica e imitatrice, Kelly Joyce cantante francese, Giulia Penna influencer e cantante, Verdiana Zangaro ex allieva di Amici, Carmen di Pietro popolare showgirl, Roberto Ciufoli attore ex Premiata Ditta, Thomas Bocchimpiani ex Amici, Feysal Bonciani attore, Massimo Bagnato comico ex Zelig, Simone Annicchiarico scrittore e conduttore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata