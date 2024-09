La serie tv, creata da David Crane e Marta Kauffman, fece il suo esordio il 22 settembre 1994 sulla Nbc

Il 22 settembre di trent’anni fa andava in onda la prima puntata di ‘Friends’, l’iconica sitcom degli Anni ’90 che ha segnato la storia del piccolo schermo. La serie tv, creata da David Crane e Marta Kauffman, fece il suo esordio nel 1994 sulla Nbc e andò avanti per dieci stagioni fino al 6 maggio 2004. A festeggiare questo anniversario purtroppo non ci sarà Matthew Perry, morto a 54 anni, il 28 ottobre 2023, nella sua casa di Los Angeles a causa di un’overdose di ketamina. L’attore era diventato famoso proprio grazie a ‘Friends’, ricoprendo il ruolo di Chandler Bing al fianco di Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc.

