Cinque arresti tra cui due medici, l’assistente dell’attore e una donna già ribattezzata la ‘Regina della ketamina’. Sono le persone coinvolte nell’inchiesta delle autorità statunitensi sulla morte di Matthew Perry. I nomi sono stati fatti ieri in una conferenza stampa dal procuratore Martin Estrada, che ha rivelato che i due dottori hanno fornito all’ex star di ‘Friends’ una grande quantità di ketamina. I cinque imputati sono il dott. Salvador Plasencia, il dott. Mark Chavez, Jasveen Sangha, Kenneth Iwamasa ed Erik Fleming. Plasencia e Sangha sono stati arrestati giovedì, Iwamasa e Fleming si sono dichiarati colpevoli delle accuse e Chavez ha accettato di dichiararsi colpevole. Sia Plasencia che Sangha sono comparsi in tribunale giovedì e si sono dichiarati non colpevoli, ma un giudice istruttore ha ordinato a Sangha, che i procuratori hanno soprannominato la “Regina della ketamina”, di rimanere in custodia.

“Questi imputati hanno approfittato dei problemi di dipendenza del signor Perry per arricchirsi. Sapevano che quello che stavano facendo era sbagliato”, ha detto Estrada. I cinque sono stati accusati per i rispettivi ruoli nella fornitura di grandi quantità di ketamina a Perry, causando la sua morte per overdose nell’ottobre 2023. Ecco cosa sappiamo finora sugli accusati dopo un’indagine approfondita sulla morte di Perry.

Dott. Salvador Plasencia

Plasencia, 42 anni, è un medico della zona di Santa Monica. E’ stato arrestato giovedì con le accuse di cospirazione nella distribuzione di ketamina, traffico di ketamina, alterazione e falsificazione di documenti o registri relativi all’indagine federale. Si è dichiarato non colpevole nella sua prima udienza in tribunale giovedì, dove indossava abiti civili ed era ammanettato e con catene alle gambe. Un giudice ha stabilito che può essere rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 100mila dollari. Un atto di accusa depositato mercoledì sostiene che Plasencia, comunemente noto come ‘Dr. P’, abbia utilizzato app di messaggistica criptata e linguaggio in codice per discutere di traffici di droga, riferendosi alle bottiglie di ketamina come ‘Dr. Pepper’, ‘lattine’ e ‘bot’. È accusato di aver facilitato il trasferimento della droga all’assistente personale di Perry, Iwamasa. Secondo l’atto di accusa, Plasencia avrebbe scambiato messaggi di testo con altre persone coinvolte nello spaccio di droga, inviandone alcuni che dicevano: “Mi chiedo quanto pagherà questo idiota” e “Scopriamolo”. Dopo la comparizione in tribunale di Plasencia, il suo avvocato, Stefan Sacks, ha affermato: “In definitiva, il dott. Plasencia stava agendo con quelle che riteneva fossero le migliori intenzioni mediche” e le sue azioni “non sono certamente arrivate al livello di cattiva condotta criminale”. “La sua unica preoccupazione era di fornire il miglior trattamento medico e di non fare del male”, ha affermato Sacks. “Purtroppo il danno è stato fatto. Ma è stato dopo il suo coinvolgimento”.

Plasencia si è laureato in medicina nell’Università della California nel 2010 e in precedenza non è stato soggetto ad alcuna azione disciplinare, come mostrano i registri. La sua licenza scadrà a ottobre. Possibile condanna: reclusione fino a 10 anni per ogni capo d’imputazione correlato alla ketamina e fino a 20 anni per ogni capo d’imputazione per falsificazione di registri.

Jasveen Sangha

Sangha, 41 anni, è stata arrestata giovedì. I pubblici ministeri sostengono che sia una spacciatrice la cui residenza a North Hollywood avrebbe rappresentato un punto di spaccio della ketamina che ha ucciso Perry. Nella perquisizione effettuata nella sua abitazione sarebbero state trovate più di 80 fiale di ketamina oltre a migliaia di pillole tra cui metanfetamina, cocaina e Xanax. Frequentatrice del jet set (“tratta solo con gente di alto livello e celebrità”, è scritto nell’atto di accusa), avrebbe partecipato anche a grandi eventi e serate di gala come i Golden Globes e la notte degli Oscar. Secondo l’accusa la distribuzione di ketamina da parte di Sangha il 24 ottobre 2023 causò la morte di Perry giorni dopo. Riguardo il soprannome che le è stato dato dagli inquirenti, il suo avvocato lo ha definito ironicamente “amichevole per i media”. Sangha, che ha la doppia nazionalità americana e britannica, si è presentata all’udienza in tribunale indossando una felpa dei Nirvana dichiarandosi non colpevole. La sua richiesta di cauzione è stata respinta dai funzionari statunitensi e rimarrà in custodia fino al processo di ottobre. Possibile condanna: da 10 anni all’ergastolo.

Kenneth Iwamasa

Iwamasa, 59 anni, lavorava come assistente personale di Perry e spesso comunicava in codice con gli altri accusati per ottenere la ketamina, hanno detto le autorità. Ha ammesso di aver somministrato diverse iniezioni di ketamina all’attore, anche il giorno della sua morte. Si è dichiarato colpevole di un capo di imputazione per cospirazione nella distribuzione della ketamina che ha causato la morte di Perry. Iwamasa non aveva alcuna formazione medica o conoscenze specifiche su come somministrare sostanze controllate, dicono i procuratori. Ha trovato Perry morto a casa sua. Possibile condanna: 15 anni di carcere.

Dott. Mark Chavez

Chavez, 54 anni, è un medico di San Diego. Ha accettato di dichiararsi colpevole per un capo di imputazione: cospirazione nella distribuzione di ketamina. Ha venduto ketamina che aveva precedentemente ottenuto scrivendo una prescrizione fraudolenta a Plasencia, che poi l’ha venduta a Iwamasa. Chavez, che gestiva una clinica di ketamina, ha anche ottenuto ulteriori quantità di questa droga da un distributore all’ingrosso di sostanze controllate e ha falsificato dichiarazioni sui moduli, affermando che il farmaco non sarebbe stato venduto a terzi o distribuito o utilizzato per nessun altro scopo. Si è laureato in medicina presso l’Ucla nel 2004 e ha fondato un’azienda, The Health MD, che sembra essere uno studio di medicina incentrato sulla longevità e la forma fisica. Come Plasencia, Chavez non è stato in precedenza soggetto ad alcuna azione disciplinare, secondo i suoi archivi. La sua licenza medica scade nel 2026. Possibile condanna: 10 anni di prigione.

Erik Fleming

Fleming, 54 anni, era amico di Perry e ha comunicato con Iwamasa per vendergli droga. Si è dichiarato colpevole di un capo di imputazione per cospirazione nella distribuzione di ketamina e di un capo di imputazione per distribuzione di ketamina con conseguente morte. I pubblici ministeri affermano che Fleming ha ottenuto la ketamina da Sangha e l’ha distribuita a Iwamasa. In totale, avrebbe consegnato 50 fiale di ketamina per l’uso di Perry, di cui 25 consegnate quattro giorni prima della morte dell’attore. Possibile condanna: 25 anni di carcere.

