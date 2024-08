Marta Kauffman spera che l'attore non venga associato alla sua morte avvenuta per un'overdose accidentale

La co-creatrice della serie Friends, Marta Kauffman, spera che i fan ricordino Matthew Perry per la sua eredità e non per la sua morte per overdose accidentale.

“È quello con cui ho avuto più contatti. Circa due settimane prima che [morisse] io e lui ci stavamo messaggiando su FaceTim e sembrava davvero in forma”, ha dichiarato la Kauffman, 67 anni, creatrice della sitcom insieme a David Crane, in un’intervista al quotidiano londinese The Times pubblicata venerdì 16 agosto, in occasione del 30° anniversario della sitcom classica.

“Mi vengono in mente due cose [su come celebrarlo]: una è fare donazioni ai centri di trattamento della droga – combattiamo la malattia”, ha detto l’attrice. “E il secondo modo è guardare Friends e ricordarlo non come un uomo che è morto così, ma come un uomo che era esilarante e portava gioia a tutti”.

Perry è morto all’età di 54 anni per un’overdose accidentale il 28 ottobre 2023; l’autopsia ha rivelato che la sua morte è stata causata da “effetti acuti della ketamina”.

Giovedì 15 agosto, le autorità hanno annunciato che cinque persone sono state accusate nell’ambito delle indagini sulla morte di Perry, tra cui il suo ex assistente personale Kenneth Iwamasa, Erik Fleming, Jasveen Sangha (alias “la regina della ketamina”), il dottor Mark Chavez e il dottor Salvador Plasencia.

