L'amministratore delegato alla presentazione dei palinsesti: "È stata la sua scelta per la trasmissione che voleva fare"

Su Serena Bortone “non c’è mai stata censura, né prima né adesso. Sono state fatte due proposte a Bortone, stimata collega, e queste due proposte, che andavano in un caso su Raitre e nell’altro su Raiuno, non sono state ritenute idonee e giuste per lei e la sua idea di tv. Invece ha accettato la richiesta di fare un programma quotidiano su Radio2, che è anche visual radio, e sarà presente sui palinsesti a partire da settembre”. Lo ha detto l’ad della Rai Roberto Sergio alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. “Quindi Bortone sarà in video, in radio, ed è quella la sua scelta per la trasmissione che voleva fare”, ha aggiunto.

