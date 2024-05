Johnny Wactor, 37 anni, ha perso la vita dopo che alcuni ladri gli hanno sparato mentre cercavano di rubare la marmitta della sua auto

Johnny Wactor, attore 37enne che ha recitato tra l’altro nella soap opera americana ‘General Hospital‘, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Los Angeles da alcuni ladri che stavano rubando la marmitta catalitica della sua auto. La polizia ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta attorno alle 3 del mattino di domenica in pieno centro. Oltre a ‘General Hospital’, dove aveva interpretato il personaggio di Brando Corbin, Wactor in carriera ha recitato anche in ‘Station 19’, ‘NCIS’ e ‘Westworld’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata