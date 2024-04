L'Ad e il dg dell'azienda televisiva esprimono tutta la propria vicinanza umana al giornalista

La Rai si muove dopo la denuncia di Franco Di Mare che in tv, da Fabio Fazio sul canale Nove, ha rivelato di essere malato, criticando fortemente l’atteggiamento dell’azienda per cui ha lavorato per anni. “L’Ad della Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono venuti a conoscenza solo ieri sera della drammatica vicenda di Franco Di Mare, al quale esprimono tutta la propria vicinanza umana e assicurano la loro disponibilità a fare tutto il possibile per consentire al giornalista di ricostruire quanto da lui richiesto“, si legge in una nota diffusa da viale Mazzini.

Il conduttore televisivo sta lottando contro un mesotelioma, un tumore causato dall’esposizione all’amianto e a suo dire la Rai lo ha lasciato completamente solo. Un atteggiamento “ripugnante”, lo ha definito Di Mare.

