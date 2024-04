Una carriera luminosa ma contrassegnata da tanti addii e cambi di rotta, quella del conduttore

Una carriera luminosa ma contrassegnata da tanti addii e cambi di rotta, quella di Amadeus. É vero che ora è l’indiscusso re degli ascolti e degli introiti pubblicitari, grazie alle 5 edizioni del ‘Festival di Sanremo’, ad ‘Affari Tuoi’, i ‘Soliti Ignoti’, ‘Arena Suzuky’ e ‘L’Anno che verrà’, ma in passato ha dovuto ricominciare più volte in aziende e progetti diversi. Amadeus ha esordito in tv nel 1988 partecipando a ‘1,2,3 Jovanotti’ su Italia 1. Poi ‘DeeJay Television’ e ‘Deejay Beach’ sempre su Italia 1, al fianco degli amici Jovanotti e Fiorello. Nel 1993 viene chiamato da Vittorio Salvetti a condurre il Festivalbar insieme a Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci su Italia 1. Lo condurrà fino al 1997.

Il primo approdo in Rai risale al 1999, con la conduzione in prima serata su Rai2 di ‘Festa di classe’. Poi passa su Rai1 per condurre Domenica In e in seguito si specializzerà nei programmi della fascia preserale-access prime time. Nel settembre 2006 torna a Mediaset, dopo dissidi con i vertici Rai contrari alla promozione del conduttore in prima serata. Ma nell’azienda di Cologno i risultati dei suoi programmi – soprattutto nella fascia del preserale – non soddisfano le aspettative e il 7 giugno 2009 viene ufficializzato il suo ritorno in Rai. Un ritorno in punta di piedi come concorrente in ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ di Milly Carlucci e in ‘Tale e Quale Show’ con Carlo Conti. Ma tanto basta per il rilancio.

A partire dal 1º giugno 2014 Amadeus torna su Rai 1 per condurre ‘Reazione a catena – L’intesa vincente’, game show in onda nel periodo estivo. La sera del 31 dicembre 2016 è il conduttore, con Teo Teocoli, de ‘L’anno che verrà‘, veglione di Capodanno di Rai 1. Nel 2017 prende la guida de ‘I Soliti Ignoti’ e continua a condurre ‘L’Anno che verrà’ per diversi anni. Fino ad arrivare ai successi di questi ultimi anni con 5 edizioni consecutive del Festival di Sanremo (2020-2024), con ‘Affari Tuoi’ e ‘Arena Suzuky’. Nell’ultimo anno i suoi programmi hanno portato introiti pubblicitari intorno ai 100 milioni, 60 solo nell’ultimo Sanremo che verrà ricordato quello del record: il 74.1% di share della serata finale del Festival è stato il miglior risultato dal 1995 a oggi.

