Il giornalista ripercorre la sua carriera in una intervista a LaPresse

Per Giovanni Minoli è un “onore incalcolabile” la cittadinanza onoraria di Napoli, ricevuta dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi come “atto di gratitudine e riconoscenza per la capacità di promuovere la bellezza della città di Napoli e per la valorizzazione del Centro di produzione Rai e delle sue maestranze”. “Un posto al sole’ non è una soap opera, è un grande romanzo popolare”, ha spiegato il giornalista, ideatore della soap partenopea. La serie televisiva nel 1996 ha di fatto “salvato” il Centro di produzione Rai di viale Marconi, come lui stesso ha raccontato in occasione della cerimonia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata