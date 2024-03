Il conduttore: "Bel giorno dopo anno di mille pensieri, grazie a chi crede in me"

Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di ‘La Tv fa 70’, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. “Siamo molto soddisfatti – dicono l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi – di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa”.

“Tornare è sempre importante, poi vedremo. Nella mia testa i progetti ci sono, li ho proposti. Quello che sarà non lo so. Questo non è il momento di parlare di quello che sarà domani ma di ringraziare chi ha creduto in me, poi quello che sarà sarà”, dice Giletti a LaPresse. “Dopo un anno di mille pensieri è importante godersi questa giornata, viverla e sapere di tornare a casa. Oggi voglio vivere l’emozione di tornare a casa, quello che sarà domani avremo tempo di parlarne”, aggiunge il conduttore e giornalista che torna in Rai dopo il suo divorzio con La7.

