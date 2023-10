Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'azienda, Roberto Sergio

“C’è molta mobilità nel sistema tv, dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti“. Con queste parole l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio annuncia il ritorno a viale Mazzini del giornalista e conduttore dopo il suo addio a La7. Sergio è intervenuto a ‘Ceo For Life 2023’.

Giletti scherza con Fiorello: “Torno in Rai ‘partendo dal basso'”

“Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso‘. Va bene, nessun problema”. Così Massimo Giletti, in un video postato sul profilo Instagram di Fiorello. Nel video Giletti è impegnato a montare lo studio del programma di Viva Rai2! al Foro Italico a Roma. “Poi ci si mette Fiorello che mi dice: ‘Ti do una mano Massimo, ti do una mano io’ …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere – aggiunge Giletti -. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!”.

