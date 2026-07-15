Regione Marche, prossimo consiglio il 21 luglio

All’ordine del giorno le proposte di legge per la realizzazione di tettoie in zone agricole e sulla raccolta e commercializzazione dei funghi. Probabilmente iscritta anche la pdl per la valorizzazione delle attività e dei luoghi del commercio dei centri storici. E’ prevista la votazione per l’elezione del revisore unico di Erdis.

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 21 luglio a partire dalle ore 10. Dopo interrogazioni e interpellanze l’Aula sarà chiamata ad esaminare le proposte di legge per la realizzazione di tettorie in zone agricole e sulla disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Verrà inoltre probabilmente iscritta la proposta di legge per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi. Prevista anche l’elezione del revisore unico di Erdis. A completare l’ordine del giorno della seduta interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione.

Interrogazioni:

n. 319 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Se la Giunta regionale intenda o meno prevedere ristori per i danni causati dalla grandinata del 3 giugno 2026”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Se la Giunta regionale intenda o meno prevedere ristori per i danni causati dalla grandinata del 3 giugno 2026”; n. 202 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Assetto economico, contrattuale e gestionale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma nelle Marche; ricognizione su costi, ricavi e contratti in essere in vista dell’imminente gara europea”;

a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Assetto economico, contrattuale e gestionale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma nelle Marche; ricognizione su costi, ricavi e contratti in essere in vista dell’imminente gara europea”; n. 211 a iniziativa del Consigliere Nobili “Baia Flaminia di Pesaro: orientamenti della Regione in merito alle opere di difesa costiera, ai ripascimenti e all’eventuale studio tecnico ad hoc”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Baia Flaminia di Pesaro: orientamenti della Regione in merito alle opere di difesa costiera, ai ripascimenti e all’eventuale studio tecnico ad hoc”; n. 226 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Fondi destinati alla linea ferroviaria Adriatica”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Fondi destinati alla linea ferroviaria Adriatica”; n. 264 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità derivanti dalla nuova classificazione dei Comuni montani (L. 131/2025): impatto sulla rete scolastica, accesso ai bandi agricoli ISI INAIL e incoerenza delle politiche regionali e locali”;

n. 358 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criteri di classificazione dei Comuni montani (Legge 131/2025), richiesta aggiornamenti sulle trattative e iniziative concrete della Giunta per la revisione dei criteri in Conferenza Unificata”;

n. 368 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Pubblicazione definitiva del regolamento sui Comuni montani (DPCM 7 luglio 2026): conferma dell’esclusione di 29 Comuni marchigiani, mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione Marche e responsabilità politiche della Giunta”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 287 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Caso XY – tutela della continuità assistenziale, del diritto alla salute, della dignità e libertà personale di un cittadino di cui agli artt. 32 e 3 Costituzione””;

a iniziativa del Consigliere Cesetti “Caso XY – tutela della continuità assistenziale, del diritto alla salute, della dignità e libertà personale di un cittadino di cui agli artt. 32 e 3 Costituzione””; n. 311 a iniziativa del Consigliere Seri “Programmazione degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi nell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche (AOUM)”;

a iniziativa del Consigliere Seri “Programmazione degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi nell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche (AOUM)”; n. 324 a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Ausili “Misure di digitalizzazione e semplificazione delle procedure di verifica degli abbonamenti nominativi nel trasporto pubblico locale regionali“;

a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Ausili “Misure di digitalizzazione e semplificazione delle procedure di verifica degli abbonamenti nominativi nel trasporto pubblico locale regionali“; n. 327 a iniziativa del Consigliere Ausili “Potenziamento delle cure palliative”;

a iniziativa del Consigliere Ausili “Potenziamento delle cure palliative”; n. 335 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Criticità della superstrada Ascoli-Mare e iniziative nei confronti di Anas per la sicurezza della circolazione e il completamento dei lavori”;

Interpellanze:

n. 34 a iniziativa del Consigliere Rossi Prezzario Regionale lavori pubblici”;

n. 35 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Stato di applicazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 31”;

Nomina:

Elezione del Revisore unico dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDIS)

(articolo 12, comma 5, della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4) (voto limitato a uno)

Proposta di legge n. 27 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Marconi “Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature” (2a relazione);

Relatore di maggioranza: Gianluca Pasqui

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 50 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ausili “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”;

Proposta di legge n. 56 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)

Testo unificato: Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi

Relatore di minoranza: Antonio Mastrovincenzo

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 2 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 5 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Caporossi, Nobili, Seri, Mangialardi, Piergallini “Disposizioni in materia di tutela delle condizioni retributive e di contrasto al dumping contrattuale negli appalti e concessioni pubbliche ad alta intensità di manodopera”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 1 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Ruggeri “Abrogazione della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)