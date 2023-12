La conduttrice su Rai uno a 'È sempre mezzogiorno' dopo la frase del cuoco in diretta televisiva

“Io conosco la persona che Sergio Barzetti ma ha fatto veramente una battuta infelice. Mi dispiaccio e me ne scuso perché questa è casa mia e anche casa vostra, chi viene ed entra nelle nostre case, io mi scuso qui lui lo ha già fatto sui social ma io lo faccio qui. Noi lanciamo anche messaggi importanti, anche di tortellini ma anche di cose serie” così Antonella Clerici durante la puntata odierna di ‘É sempre Mezzogiorno’.

“E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda” è stata la frase di chef Barzetti l’altro giorno in diretta tv che ha scatenato il putiferio. Il direttore del daytime Angelo Mellone in precedenza aveva preso le distanze: “Ciò che ha detto lo chef Sergio Barzetti costituisce un’espressione che non può trovare posto nel linguaggio del servizio pubblico, anche se presentata nella forma di una battuta. Per tale ragione condivido l’imbarazzo provato da Antonella Clerici nel corso della trasmissione. In Rai non ci può essere spazio per parole e frasi irrispettose verso la dignità della persona“.

