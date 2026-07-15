Governo battuto alla Camera, Lollobrigida: “Capire se natura politica o velleità singoli, non è finita qui”

“Le opposizioni tutte, a mio avviso, hanno votato contro l’emendamento sulle preferenze, al di là di chi ha dichiarato di aver votato a favore. E un numero molto esiguo di colleghi della maggioranza hanno fatto una scelta che noi non condividiamo. Però non è finita qui. Se mi sono fatto un’idea sulla provenienza di questi colleghi? Ma no, lungi da me pensare di lavorare contro quello che la Costituzione prevede cioè votare secondo coscienza. Ma credo vada stigmatizzato un fatto: noi non abbiamo mai avuto paura di metterci la faccia. Se sei contro qualcosa lo dici a viso aperto”, sono le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Chigi. Al ministro ed ex capogruppo dei deputati meloniani alla Camera ieri sera è stata attribuita da alcuni organi di stampa la frase: “Li cerco io i franchi tiratori” dopo il voto dell’aula di Montecitorio che ha bocciato l’emendamento di maggioranza sulle preferenze nella legge elettorale. Voto segreto che ha visto il governo andare sotto con 188 no contro 187 sì a cause del voto contrario dell’opposizione ma anche di alcune decine di membri della maggioranza.

“Riflessioni sul prosieguo della legislatura? Le riflessioni sono sempre utili per capire se ci sono problemi di natura politica. Se invece, come io penso, ci sono delle velleità individuali a rimanere all’interno di un Palazzo senza avere il consenso dei cittadini quello è un problema legato ai soggetti che hanno poca coscienza civile”.