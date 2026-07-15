Lamine Yamal, tentato furto nella sua villa a Barcellona

Due persone incappucciate hanno tentato di introdursi questa notte nella villa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, Barcellona, poche ore dopo il successo della Spagna nella semifinale del Mondiale 2026 contro la Francia.

Lo riporta il quotidiano Marca, secondo cui attorno alle 4 di mattina il personale di sicurezza della stella delle Furie Rosse visionando le telecamere di sorveglianza avrebbe individuato due ladri che – una volta che si sono resi conto di esser stati scoperti – sono fuggiti e si sono allontanati dalla zona. La polizia locale ha confermato che nella stessa notte si sono verificati altri tentativi di furto con scasso in ville della stessa zona residenziale. Non è chiaro se i ladri avessero preso di mira l’abitazione di Yamal o se il tentato furto sia stato frutto del caso.

Yamal e il regalo per i 19 anni

Yamal lo scorso 13 luglio ha compiuto 19 anni. La stella della Nazionale spagnola ha festeggiando il compleanno eliminando la Francia e regalandosi la finale ai Mondiali 2026. Ma non solo, per l’occasione si è comprato delle collane scintillanti, sfoggiate durante la conferenza stampa precedente alla semifinale. “Non è un regalo perché l’ho pagato io, ma beh, è ​​un regalo da parte mia”, ha detto il fuoriclasse blaugrana.