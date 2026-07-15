Valditara: “L’Italia agli italiani è un’affermazione condivisibile”

“L’Italia agli italiani”, un’affermazione che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ritiene condivisibile. Lo ha detto in risposta a un’interrogazione del deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso sullo striscione esposto da due studenti del liceo “Monti” di Cesena che presentava la scritta “L’Italia agli italiani” durante l’ultimo giorno di scuola.

“L’affermazione non ha nulla di censurabile ma è senz’altro condivisibile, perché ricomprende tutti i cittadini del nostro Paese. È una frase fra l’altro più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l’attuale governo”, ha affermato Valditara.

Per i due studenti è scattato il 6 in condotta e il compito di preparare una tesina da presentare alla maturità sulle leggi razziali e sulla visione del documentario “Gli africani siamo noi”. “A seguito delle note decisioni assunte dal consiglio di classe del liceo ‘Monti’ di Cesena sulla condotta dei due studenti che hanno esposto lo striscione – ha spiegato il ministro – ho ritenuto necessario avviare subito una verifica ispettiva per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna. L’ispezione è in corso e quando saranno noti i relativi esiti sarà possibile una valutazione compiuta sull’accaduto”.