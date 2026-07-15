Totti nello spot per il lancio di 'Spider-Man: Brand New Day'

Francesco Totti e Sony Pictures Italia insieme in occasione dell’uscita in sala di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il nuovo capitolo della saga nelle sale italiane dal 29 luglio. Un eroe resta un eroe, anche quando nessuno lo riconosce più. È l’idea da cui parte il nuovo spot di Sony Pictures Italia per ‘Spider-Man: Brand New Day’. Nel precedente capitolo della saga (Spider-Man: No Way Home), Peter Parker è stato privato della sua identità: nessuno ricorda chi sia né sa più chi si cela dietro la maschera dell’arrampicamuri. Lo spot immagina che la stessa sorte tocchi a uno dei volti più importanti del calcio italiano: Francesco Totti si muove in una Roma che improvvisamente non lo riconosce. Il barista di sempre lo serve come un cliente qualunque, i passanti non si voltano, nessuno gli chiede un selfie; persino in fila alla gastronomia è un uomo come tanti. Spaesato ma mai fuori posto, il Capitano attraversa il centro della città fino al momento in cui la sua vera identità, inevitabilmente, emerge. “Quando me l’hanno proposta, ho riso subito. Pensare di girare per Roma e che nessuno mi riconosca… È stato divertente, per una volta, passare inosservato”, ha dichiarato l’ex calciatore. Il racconto si muove tra ironia e una sottile malinconia, costruendo un parallelismo naturale tra il supereroe dimenticato e l’eroe di Roma per eccellenza. Peter Parker narra lo spot, offrendoci la chiave di lettura e la prospettiva del vero protagonista di questo lancio. Anche in questa occasione, come nella saga interpretata da Tom Holland, la voce è dal suo doppiatore italiano, Alex Polidori.“L’universo narrativo di Spider-Man e quello sportivo condividono da sempre un elemento fondamentale: la capacità di trasformare persone comuni in simboli riconosciuti da milioni di persone. Per questo Francesco Totti si è rivelato il volto perfetto per raccontare, con la sua ironia e il suo carisma unico, uno dei temi centrali di Spider-Man: Brand New Day.” spiega Alessia Garulli, VP Marketing & Theatrical Distribution di Sony Pictures Italia.