È polemica dopo le parole pronunciate da Sergio Barzetti durante la trasmissione 'È sempre mezzogiorno'. Floridia: "Frasi intollerabili"

Polemica per le parole pronunciate dallo chef Sergio Barzetti durante la puntata di ‘È sempre mezzogiorno‘ andata in onda su Rai 1 martedì 19 dicembre. Mentre spiegava una ricetta alla conduttrice Antonella Clerici (un risotto alle bollicine e radicchio tardivo), Barzetti si è lasciato andare a una battuta di pessimo gusto sulle donne. Sul tavolo c’è un bicchiere di prosecco, utilizzato per la ricetta. “Nella ricetta quanto ne metto? Un bicchiere? E il resto cosa ne facciamo? Lo beviamo, nel frattempo. E, da lì, da cosa nasce cosa”, scherza Clerici. “E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda“, aggiunge Barzetti tra le risate generali. Lo chef, poi, rincara la dose: “Quando pasturavo mia moglie, cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla. Non sapevo che era astemia”.

Floridia: “In trasmissione Clerici frasi intollerabili”

“Lo scambio di battute nella trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Antonella Clerici è intollerabile. Com’è possibile che mentre il Paese è attraversato dal dibattito sul contrasto alla violenza di genere e alla cultura dello stupro sul Servizio Pubblico si possano dire certe frasi tra le risate generali? Non possiamo tollerare che si utilizzino espressioni come ‘stordire la preda’ riferita alle donne. Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere“. Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, con riferimento alla puntata di ieri della trasmissione ‘È quasi mezzogiorno’ su Rai1, condotta da Antonella Clerici, in cui lo chef Sergio Barzetti, durante la preparazione di una ricetta, ha usato l’espressione “stordire la preda” parlando del vino.

Lo chef Sergio Barzetti: “Mie parole inopportune, mi scuso con tutte le donne”

Lo chef Sergio Barzetti si è scusato sui social per le parole pronunciate durante la trasmissione di Antonella Clerici ‘È quasi mezzogiorno’. Barzetti è finito nella bufera per avere affermato: “Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito. E poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco”. Per poi aggiungere: “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”. Ora, le scuse in un post su Instagram: “In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto. Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore”.

