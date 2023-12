Lo showman napoletano torna in prima serata su Rai2 il 26 dicembre

‘Da Natale a Santo Stefano’ con Stefano De Martino. Lo showman napoletano torna in prima serata su Rai2 con il suo spettacolo in programma il 26 dicembre. Uno spettacolo con grande musica gestita da una corposa big band d’altri tempi, ospiti importanti e disposti a giocare con il performer che non si risparmierà. In un clima giocoso di allegria e familiarità, De Martino balla, canta, si racconta e dà vita insieme ad amici – nuovi e di vecchia data – a momenti comici e ricordi, chiacchiere e performance in un Christmas show attuale e insieme d’altri tempi. “Aspettatevi il peggio, anzi il meglio”, scherza De Martino, intervistato da LaPresse. “Ho cercato di fare il più possibile per una serata evento, uno show di Natale. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una prima serata degna di questo nome. C’è una grandissima orchestra di 30 elementi, ci sono 22 danzatori meravigliosi. Si balla, si canta tanto e si ride tanto e ci sono tanti amici che mi vengono a trovare. Io questa cosa l’ho pensata proprio per la sera di Santo Stefano, è come uno chef che cucina un piatto particolare per un suo cliente di fiducia”. Qualche nome dei possibili ospiti è già circolato, compreso quello di Maria De Filippi, ma è una sorpresa che De Martino vuole tenere sotto l’albero: “Iginio Massari è il più particolare e inaspettato, gli ho chiesto di insegnarmi a fare un dolce tipico natalizio”, anticipa lo showman riferendosi allo chef pasticcere. “Ci sono tutti i miei amici che fanno le cose a teatro e in tv con me e per la musica c’è Nina Zilli, ci tenevo ad averla con me. E poi Fabrizio Bosso, un musicista incredibile. Ho fatto solo scelte di gusto rispetto a quello che dobbiamo fare. Di solito ti danno gli ospiti e pensi a cosa fare, in questo caso il processo è stato inverso e spero che ripaghi. Tutti gli ospiti hanno risposto con molto entusiasmo, ci sono persone che neanche immaginate di vedere con me sul palco”.La conduzione del Festival di Sanremo è tra i suoi ‘desiderata’ e il suo nome è già stato accostato alla kermesse per il post Amadeus, ma De Martino si sbilancia solo in parte: “Se mi vedo alla conduzione di Sanremo? Mi ci vedo tra qualche anno, non è una cosa che mi spaventa. E’ una cosa da fare con più esperienza di quella che ho adesso e che mi stimola molto. La musica, che è il centro di quel festival, è una delle cose che più mi appassiona nella vita, quindi sarebbe molto bello. Ma non ho l’ansia di farlo nell’immediato futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata