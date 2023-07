Protesta dei telespettatori. Leonarduzzi: "Battute da bar, chiedo scusa"

Commenti sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali di tuffi in onda questa mattina su Rai Play 2. Per questo motivo, i telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati segnalati da parte dei telespettatori all’emittente pubblica, che si sta occupando del caso. “Le olandesi sono grosse”, “Come la nostra Vittorioso”, hanno affermato i due telecronisti parlando tra di loro e alludendo alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. “Eh grande eh”, hanno aggiunto i due, per poi concludere: “Tanto a letto sono tutte alte uguali”. E ancora, nei dialoghi tra i due ascoltati in tv durante la diretta: “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si…”, “La si tocca?”, “La si pizzica”. Un dialogo seguito da un’altra battuta sessista: “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre, Si La Do”. E “Sol Sol Fa”.

Le reazioni

“Apprendiamo a mezzo stampa di commenti razzisti e sessisti da parte di alcuni cronisti Rai durante la telecronaca della finale dei Mondiali femminili di tuffi.La Rai chiarisca immediatamente l’accaduto. Chiediamo, in caso di accertamento dei fatti, che per i suddetti telecronisti si prendano provvedimenti esemplari. Basta con commenti sessisti e razzisti, troppi sono diventati gli episodi”. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai.

“La Commissione parlamentare di Vigilanza Rai convochi immediatamente il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi e sospenda i due telecronisti Rai accusati dai telespettatori di commenti sessisti e razzisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali di tuffi femminile e maschile andati in onda questa mattina su Rai Play 2. Caso analogo è avvenuto qualche settimana fa a Sky Sport e l’azienda ha sospeso i commentatori protagonisti di commenti volgari e sessisti in diretta dopo il Gran Premio di Formula 1. Mi aspetto dalla Rai lo stesso atteggiamento” ha detto invece il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

Le scuse di Leonarduzzi

“Prendo le distanze da quanto è stato riportato dall’ascoltatore sulla Pec spedita alla Rai. Non si tratta assolutamente di commenti sessisti, ho solo detto una barzelletta da bar ‘si la do’ al mio commentatore durante la pausa tiggì, che non poteva sentirsi dal nostro microfono, ma a mia insaputa il microfono di RaiPlay non è stato chiuso e io avevo buttato giù la cuffia perché dopo ore di diretta c’era il tiggì”. Così Lorenzo Leonarduzzi, telecronista Rai, spiega all’agenzia LaPresse il brutto fuori onda ascoltato in streaming, episodio sul quale i vertici dell’azienda stanno valutando un eventuale provvedimento (che non sarebbe il primo visto che c’è un precedente dovuto sempre a una espressione contestata). “Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un errore tecnico -dice Leonarduzzi-. Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo. Sul fatto che ho detto della corporatura grande delle atlete olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e ben strutturato. Quindi si sta montando un polverone, un caso dal quale prendo le distanze”.

Procedura disciplinare per il telecronista

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi. La decisione è stata presa dopo i commenti sessisti dei due durante la diretta su Rai Play2 dei Mondiali di tuffi. I due telecronisti saranno fatti rientrare dal Giappone, sede della rassegna iridata. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata