Tra le novità Monica Maggioni al posto di Lucia Annunziata e il ritorno al servizio pubblico di Caterina Balivo ed Elisa Isoardi. Confermato 'Cartabianca' il martedì sera, ma la conduttrice non gradirebbe la concorrenza interna

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi. Nel corso della seduta l’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha illustrato, insieme al Direttore Distribuzione Stefano Coletta, i palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell’autunno-inverno 2023.

Le novità

Monica Maggioni al posto di Lucia Annunziata in ‘Mezz’Ora’, Caterina Balivo che subentra nella fascia oraria pomeridiana di Rai1 a Serena Bortone con un contenitore di intrattenimento dal titolo indicativo ‘La volta buona’, Luisella Costamagna che torna alla guida di un programma il lunedì sera in seconda serata su Rai2 dal titolo ‘Tango’, in onore al suo successo a Ballando con le Stelle, mentre a ‘ReStart’ di Annalisa Bruchi è stata riservata una striscia quotidiana su Rai3 dalle 10 alle 10.30. Il programma si occuperà di attualità con un taglio economico. Nuova sfida anche per Monica Giandotti che lascerà ‘Agorà’ a Roberto Inciocchi, ex SkyTg24, per approdare al sabato pomeriggio con un nuovo format su Rai2 dal titolo ‘Poster’. Il lunedì sera al posto di ‘Report’, che andrà in onda la domenica, ci sarà su Rai3 un talk condotto da Nunzia De Girolamo, ma ancora non è stato definito il titolo perché partirà a stagione avviata (fine ottobre/novembre). Mentre il talk in prima serata di attualità e cronaca che dovrà condurre Salvo Sottile andrà in onda a gennaio. Alla guida de ‘I Fatti Vostri’ arriva Tiberio Timperi. Oltre alla Balivo torna in Rai anche Elisa Isoardi che prende la conduzione di ‘Linea Verde Life’, lasciata vacante da Marcello Masi che avrà un nuovo format tutto suo mentre Daniela Ferolla seguirà Massimiliano Ossini con un suo spazio all’interno di ‘Unomattina’. Livio Beshir e Peppone condurranno ‘Linea Verde’. Beppe Convertini prende il posto di Tiberio Timperi a ‘Unomattina in famiglia’ e affiancherà Ingrid Muccitelli e Monica Setta.

Confermato ‘Cinque Minuti’

Confermato il programma di Bruno Vespa ‘Cinque Minuti’, così come il pomeridiano ‘Bellamà’ di Pierluigi Diaco. Nel Preserale ‘Reazione a catena’ con Marco Liorni andrà avanti fino alla fine dell’anno. Serena Bortone si occuperà di due trasmissioni del weekend di Rai3 in fascia Access Prime Time, una al sabato (al posto di Gramellini) e l’altra alla domenica. Allo studio c’è una striscia (alla ‘Sgarbi quotidiani’ per intenderci) dalle 12.55 alle 13. In pole c’è Filippo Facci ma il contratto non è stato ancora firmato.

Il caso Berlinguer

Confermato pure ‘Cartabianca’ al martedì in prima serata, anche se Bianca Berlinguer – a quanto apprende LaPresse – non gradirebbe i suoi competitor interni. Nella stagione autunnale il martedì in prima serata ci saranno su Rai2 programmi molto seguiti dal pubblico come ‘Boomerissima’ e ‘Belve’, con alla guida le riconfermatissime Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. A giudizio della Berlinguer i programmi di Rai2 tolgono telespettatori a ‘Cartabianca’. Ma il marketing Rai ha assicurato che il target dei telespettatori di ‘Boomerissima’ e ‘Belve’ non incide sul pubblico che guarda ‘Cartabianca’. La Berlinguer quest’anno ha perso nettamente la sfida con il competitor ‘diMartedì’ condotto da Giovanni Floris su La7. Negli ultimi tempi c’è stata un’operazione simpatia tra Mediaset e la conduttrice di Rai3 che ha anche invitato come ospite Mario Giordano. Durante l’estate il suo spazio verrà preso da Manuela Moreno che condurrà ‘Filo Rosso’.

