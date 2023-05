Il conduttore a 'Viva Rai2': "Annunziata, ma perché te ne sei andata?? Fa pure rima!"

Ancora commenti sulle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. “Agli italiani non frega niente, alla gente non interessa questa roba qui, se noi il programma lo facciamo o non lo facciamo. Non siamo il centro del mondo, non siamo niente”. Fiorello ha introdotto così a ‘Via Rai2!’ l’argomento relativo alle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. “Annunziata, ma perché te ne sei andata?? Fa pure rima! – ha aggiunto scherzando con la sua consueta ironia – Noi vogliamo l’Annunziata a Teleminkia!”.

Subito dopo, sulle note di ‘Disco Paradise’, l’ultima hit di Fedez, Annalisa e J-Ax, Fiorello ha riadattato il testo della canzone legandolo all’addio della giornalista. Infine ha letto una ipotetica lettera scritta da Annunziata all’ad Roberto Sergio. “Ecco i motivi della mia decisione: non voglio farmi bionda come Giorgia Meloni, non condivido la scelta del cambio di titolo da ‘Mezz’ora in più’ a un po’ meno di Bruno Vespa – ha scherzato Fiorello in uno dei passaggi più ironici – Non ho intenzione di cancellare il tatuaggio sulla spalla sinistra con Che Guevara che prende uno spritz con Elly Schlein. Infine, la vera ragione delle mie dimissioni: da sempre, ma sempre, sempre, sempre, il mio canale preferito è Discovery”. “Ti prego Annunziata, dimmi che non è vero, resta con noi e combatti dall’interno!”, ha concluso lo showman siciliano. Uno sketch che ha ricevuto gli apprezzamenti del nuovo ad della Rai Roberto Sergio che ha inviato un messaggio a Fiorello con delle emoticon sorridenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata