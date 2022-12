La cantante vicentina è indagata per falso ideologico in una inchiesta su finte vaccinazioni anti-Covid

“Madame? C’è un’indagine in corso, finché non si viene dichiarati colpevoli si è innocenti. Madame ad oggi è in gara, mi auguro che tutto vada per il meglio, sarebbe un peccato non poter ascoltare la sua canzone a Sanremo 2023″. Lo ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, ospite di Rtl 102.5 e Radio Zeta, a proposito del caso che ruota attorno alla cantante vicentina, indagata per falso ideologico in una inchiesta su finte vaccinazioni anti-Covid. “Dare un giudizio con il panettone in bocca per una cosa così seria mi sembra poco serio”, ha poi aggiunto Amadeus.

“Sono contento che si parta dai giovani, senza dimenticare i nomi storici della canzone italiana. Come il calcio a livello europeo occorre puntare sui giovani e anche Sanremo deve farlo” ha sottlineato Amadeus, ospite di Rtl 102.5 e Radio Zeta. “Ho trovato grande disponibilità da parte dei giovani“, ha poi aggiunto.

“Ogni anno uno pensa che rispecchia musicalmente il momento che viviamo. Tutte le canzoni, più del 90 per cento, parlano di amori di ogni genere. Questo si è ripetuto negli anni, molte parlano d’amore. Resta l’argomento principale” le parole del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. “Anche nel caso di Gianluca Grignani -ha proseguito Amadeus parlando del cantante selezionato per la prossima edizione- si tratta di una canzone importante che parla del suo amore per il papà. E’ dedicata a suo padre e lui stesso racconta la loro storia fatta di grande amore e anche di grande distacco per tanto tempo”. “La canticchiavo stamattina quando mi sono svegliato -ha concluso-. Devo sempre ascoltare la musica con i finestrini chiusi…”.

Amadeus si è poi soffermato anche su altri cantanti in gara. “Ariete ha 20 anni, ha un presente potentissimo. Ha una grande personalità, sto pensando a lei già da molti anni – ha raccontato – Io conosco le canzoni da due mesi ed è difficile non farvele ascoltare. Dobbiamo aspettare il 7 febbraio. Il pubblico deve avere pazienza…”. Per Anna Oxa invece sarà la sedicesima apparizione sul palco dell’Ariston. “Ha più presenze di Pippo Baudo. Ogni volta sul palco dell’Ariston ha un look sempre diverso. Potrebbe stupirci in qualunque momento”, assicura Amadeus che ha parlato anche del ritorno degli Articolo 31. “In una Milano degli anni ’90 eravamo spesso insieme agli Articolo 31. Ora ritornano insieme per Sanremo, direttamente da loro è arrivata la proposta musicale – ha concluso – Vi accorgerete che la loro storia è raccontata benissimo. Grande capacità di scrittura in tutti i cantanti”.

Ferragni inseguita dal mio primo anno al Festival

“Chiara Ferragni che apre e chiude Sanremo per me è una grande gioia, una ragazza fortissima e una grande imprenditrice digitale che negli anni ha costruito qualcosa di notevole. L’ho inseguita dal primo anno, è stato il primo nome che avevo pensato”. Lo dice Amadeus parlando della partecipazione dell’influencer alla prossima edizione del Festival di Sanremo. “Non conosceva il Festival e nel tempo lo ha seguito, ha seguito il mio Festival e i cambiamenti -spiega Amadeus ai microfoni di Rtl 102.5-. Quest’anno, quando le ho chiesto se voleva essere co-conduttrice a Sanremo, ha detto sì con entusiasmo. Sta lavorando con grande serietà, è un mondo per lei nuovo quello televisivo ma lo affronterà con divertimento”. “È una ragazza simpaticissima -conclude il direttore artistico del Festival-, l’ho conosciuta e incontrata più volte. E poi è una grande lavoratrice e ti accorgi perché le cose non accadono mai a caso. Sta affrontando l’impegno di Sanremo con molto metodo e serietà, non avevo dubbi. È una professionista”.

Bugo-Morgan nella storia come ‘Cavallo Pazzo’ per Baudo

“Il ‘dov’è Bugo?’ è stato un bene o un male? Per Sanremo è stato un bene perché si è creato tutto quello che sappiamo, ma è stato un dispiacere per gli artisti perché avrei preferito che Bugo e Morgan avessero concluso tutto il percorso. Continuo a pensare che quella era una canzone molto bella”. Lo dice Amadeus parlando del caso che si è creato tra i due cantanti all’edizione del Festival di due anni fa. “Tutto ciò che poi è accaduto intorno a quest’evento fa parte della storia, come ‘Cavallo Pazzo’ per Pippo Baudo. Quella situazione Bugo-Morgan ce la ricorderemo per sempre”, conclude Amadeus.

