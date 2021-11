Questa settimana un viaggio tra l’Italia e il mondo

Sabato 27 novembre alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Questa settimana un viaggio tra l’Italia e il mondo con Like. Uno sguardo alla Biblioteca Universale inserita nel borgo umbro di Solomeo il nuovo progetto di Brunello Cucinelli; si prosegue con i vini in Franciacorta per poi volare oltre oceano in Venezuela la terra del cacao più pregiato al mondo. Si torna poi in Italia a Torino dove si incontrerà il Presidente Urbano Cairo e la squadra al completo.

L’imprenditore umbro del cachemire e della cultura, Brunello Cucinelli, e il suo nuovo progetto la Biblioteca Universale a Solomeo che secondo programmazione aprirà le porte nel 2024. Un tempio della cultura aperto al pubblico ispirato al massimo modello di Alessandria d’Egitto e destinato ad ospitare cinque discipline selezionate.

A seguire la Franciacorta un piccolo regno di eccellenze enogastronomiche tra vigneti unici e ristoranti stellati. In compagnia dello chef Stefano Cerveni si scopriranno i segreti della sinergia tra i piatti e il vino di accompagnamento.

Dalle vigne alle fave di cacao nelle piantagioni in Venezuela dove si produce la “bevanda degli Dei”. Qui si raccoglie il cacao più pregiato, il criollo, amato dagli antichi Maya. Nasce dalla ricerca e dalla qualità assoluta un cioccolato unico al mondo.

Infine, un servizio dedicato al Torino. I valori del gruppo, l’orgoglio dell’appartenenza ad una maglia storica, le riflessioni su una stagione arrivata a un terzo del suo cammino raccontati dal Presidente Urbano Cairo e dalla squadra al completo in occasione dello scatto della foto ufficiale.

