La clip sull'aggressione a una vittima di estorsione da parte di Pasquale Casamonica

(LaPresse) Dopo il documentario ‘Casamonica – Le mani su Roma’ che ricostruiva la storia, l’ascesa del clan e la mappa del suo business a Roma, poche settimane dopo la sentenza del maxiprocesso, arriva il documentario – in due episodi – “CASAMONICA – LA RESA DEI CONTI”, in onda il 23 e 30 ottobre, alle 21.25 su NOVE e disponibile su Discovery+. La produzione originale VIDEA Next Station – scritta da Carmen Vogani, con la conduzione di Nello Trocchia – è il racconto del più grande processo della storia contro il clan romano, un processo durato due anni che ha chiamato a testimoniare vittime ed ex membri della famiglia Casamonica e che ha visto confrontarsi i pubblici ministeri e i diversi avvocati della difesa. Iniziato il 27 gennaio 2020, il processo è stato seguito in via del tutto esclusiva dalle telecamere di VIDEA Next Station che hanno raccolto per quasi due anni le dichiarazioni dei 44 imputati e delle 25 vittime; le interviste a forze dell’ordine, avvocati della difesa e a un imprenditore vittima di usura. Tra le immagini, anche le intercettazioni di vittime e esponenti del clan, le immagini dell’abitazione di Giuseppe Casamonica detto Bitalo dopo la confisca della casa, e infine il video della violenta aggressione a una vittima di estorsione da parte di Pasquale Casamonica detto Rocky. La puntata si chiude con la sentenza pronunciata dalla presidente del Tribunale, Antonella Capri, il 20 settembre scorso e i commenti degli intervistati. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

