Alle 12.50 torna il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle

Sabato 16 ottobre alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Protagoniste anche di questa puntata Parigi e Milano rispettivamente con la Parigi Fashion Week e Serpenti Metamorphosis l’installazione nel centro di Milano voluta da Bulgari. Infine, Trento, con il Festival dello sport.

In apertura la Parigi Fashion Week con le collezioni e gli show presentati dai grandi marchi. Chanel mostra la nuova collezione prêt-à-porter in un’atmosfera che evoca i tempi d’oro degli anni ‘80 e la voglia di tornare in passerella. Maison Schiaparelli porta in scena Psycho-chic la nuova linea, fantasiosa e originale, ideata dal direttore creativo Daniel Roseberry. Miuccia Prada con la collezione Miù Miù punta a ‘rivoluzionare’ il classico guardaroba. Gherardo Felloni direttore creativo di Roger Vivier presenta un cortometraggio musicale autobiografico che vede nel cast Isabella Rossellini, Sandra Milo e Valeria Bruni Tedeschi.

Louis Vuitton sfila nella meravigliosa cornice del passage Richelieu del Louvre con abiti ispirati a Versailles.

Infine, lo show-evento in ricordo di Alber Elbaz. Per l’occasione 45 designer hanno realizzato delle creazioni a lui ispirate, accanto alla collezione incompiuta Az Factory, dal titolo emblematico: love brings love.

A seguire un servizio dedicato a Serpenti Metamorphosis l’istallazione multimediale e multisensoriale dell’artista turco americano Refik Anadol voluta da Bulgari per celebrare il simbolo della casa: il serpente, emblema della maison da oltre settant’anni.

La puntata si chiude, poi, con il Festival dello sport, giunto alla quarta edizione e tenutosi a Trento. Un evento unico, organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, per celebrare gli incredibili successi dello sport italiano tra ospiti internazionali, appuntamenti in città, medaglie e i primati degli atleti.

‘Like Tutto Ciò che Piace’ è un programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata