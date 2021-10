L'artista interpreta il ruolo di un giornalista nero che si sente svantaggiato per via del razzismo nel network

(LaPresse) Desean Terry, l’attore che interpreta Daniel Henderson nella serie tv ‘The Moring Show’, commenta come è cambiata la sua percezione dei media dopo aver girato lo show. Nella serie Terry interpreta un anchorman afroamericano che si sente messo da parte per via del razzismo che circola nel netwrk televisivo: “Ora guardo a come è raccontata una storia e come ti senti se ha impatto su di te – spiega in un’intervista – Ora guardo il mainstream come Cnn, Msnbc e mi sento più capito e ascoltato quando guardo cose come RolandMartin.com, che parla delle stesse cose ma in un modo che mi fa sentire più al centro della storia”. Il fulco di ‘The Morning Show’ è legato ai problemi di molestie e sessimo nel mondo del giornalismo ma nell’ultima puntata su Apple Tv + si evidenzia anche la questione del razzismo.

